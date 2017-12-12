На Центральном павильоне ВДНХ загорелись строительные леса
В Москве на Центральном павильоне ВДНХ, который находится на реконструкции, вечером 12 декабря загорелись строительные леса. Фотографии и видео пожара появились в социальных сетях.
Информации о пострадавших нет. По словам источника «Интерфакса», два человека «были спасены». Пожар примерно через час после начала был ликвидирован, следует из сообщений агентства.
Звонок о пожаре поступил в МЧС в 23:07. По сообщению ведомства, пожар происходил на площади около ста квадратных метров, передает «Интерфакс». Информации о его возможных причинах пока нет.
В пресс-службе ВДНХ заявили, что павильон от пожара не пострадал.
Центральный павильон ВДНХ, расположенный напротив главного входа на Центральной аллее, был построен в 1954 году. Его высота вместе со шпилем — 97 метров.
Реставрацию Центрального павильона планируется завершить в 2018 году. В здании будут «полностью отреставрированы исторические интерьеры, а также внешние фасады», сообщается на сайте ВДНХ.