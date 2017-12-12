На Центральном павильоне ВДНХ загорелись строительные леса

В Москве на Центральном павильоне ВДНХ, который находится на реконструкции, вечером 12 декабря загорелись строительные леса. Фотографии и видео пожара появились в социальных сетях.

Информации о пострадавших нет. По словам источника «Интерфакса», два человека «были спасены». Пожар примерно через час после начала был ликвидирован, следует из сообщений агентства.

A post shared by Михаил Калиев (@mifka_forest) on Dec 12, 2017 at 12:19pm PST

A post shared by Serega (@rynok_krynok) on Dec 12, 2017 at 12:32pm PST

A post shared by Дмитрий (@dmitriy_024) on Dec 12, 2017 at 12:35pm PST

Звонок о пожаре поступил в МЧС в 23:07. По сообщению ведомства, пожар происходил на площади около ста квадратных метров, передает «Интерфакс». Информации о его возможных причинах пока нет.

В пресс-службе ВДНХ заявили, что павильон от пожара не пострадал.