Греф объяснил сбой в Сбербанке установкой нового патча

Глава Сбербанка Герман Греф объявил, что сбой в работе кредитной организации, произошедший 30 ноября, был связан с переходом на новое программное обеспечение — установкой нового патча. Об этом сообщает РБК.

«Речь идет об обновлении системы Smartvista — технологической платформы для процессинга пластиковых карт. Она была дважды испытана в ночном режиме, переход совершался ночью. На пике нагрузки в 20:00 случился сбой, в результате мы теряли до 40% операций по банку на протяжении 50 минут», — рассказал Греф журналистам по итогам заседания Наблюдательного совета Сбербанка.

30 ноября клиенты Сбербанка массово жаловались на проблемы, возникшие с оплатой картами в магазинах, денежными переводами в интернете и снятием наличных в банкоматах. К вечеру банк отчитался об устранении проблемы, но не рассказал о ее причинах.

4 декабря в Сбербанке произошел новый сбой — у некоторых клиентов был ошибочно уменьшен баланс счетов карт по несостоявшимся операциям. Все средства обещали вернуть в течение пяти рабочих дней.

8 декабря Сбербанк предупреждал, что ряд клиентов в Москве могут столкнуться с ограничениями при проведении «некоторых операций» по картам.