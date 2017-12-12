Дело о хищении при реставрации Изборской крепости приостановлено
Следственный комитет приостановил расследование дела о хищении 99,3 миллиона рублей при реставрации Изборской крепости в Псковской области. Это дело связывали с несколькими другими эпизодами мошенничества при реставрации объектов.
По данным собеседников РБК, за полтора года расследования в деле не появилось ни обвиняемых, ни подозреваемых. Ранее оно фигурировало как один из эпизодов дела в отношении бывшего замглавы министерства культуры Григория Пирумова, но было исключено из обвинительного заключения.
Один из собеседников РБК утверждает, что в деле, по его данным, так и фактически не был установлен ущерб и причинно-следственные связи, которые могли бы к нему привести. По этой причине расследование было приостановлено около трех месяцев назад.
Согласно УПК одним из поводов для приостановки дела может быть невозможность установить обвиняемого. «В реставрационных работах всегда задействовано множество компаний — не всегда десятки, но фирм пять обязательно работает. Полагаю, дело может быть приостановлено, потому что непонятно, кто за что отвечал, — пояснил РБК адвокат Федор Куприянов, защищавший экс-замминистра культуры Пирумова.