Дело о хищении при реставрации Изборской крепости приостановлено

Следственный комитет приостановил расследование дела о хищении 99,3 миллиона рублей при реставрации Изборской крепости в Псковской области. Это дело связывали с несколькими другими эпизодами мошенничества при реставрации объектов.

По данным собеседников РБК, за полтора года расследования в деле не появилось ни обвиняемых, ни подозреваемых. Ранее оно фигурировало как один из эпизодов дела в отношении бывшего замглавы министерства культуры Григория Пирумова, но было исключено из обвинительного заключения.

Один из собеседников РБК утверждает, что в деле, по его данным, так и фактически не был установлен ущерб и причинно-следственные связи, которые могли бы к нему привести. По этой причине расследование было приостановлено около трех месяцев назад.