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Член «ореховской» ОПГ приговорен к 18 годам за убийство 16 человек

Агентство «Москва»
14:12, 12 декабря 2017
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Член «ореховской» банды Игорь Сосновский (известен под кличкой Чипит) приговорен к 18 годам и 8 месяцам лишения свободы за убийство 16 человек, покушение на убийство пяти человек и подготовку еще одного убийства.

Приговор Сосновскому вынес Московский областной суд. Дело рассматривалось в особом порядке, так как Сосновский раскаялся в содеянном, а также дал показания на других членов преступной группы.

Кроме того, пишет «Российская газета», суд учел былые заслуги осужденного. Он ранее служил в спецназе ВДВ и воевал в Афганистане.

Сосновского также обязали выплатить потерпевшим компенсацию в размере около 20 миллионов рублей.

«По совокупности преступлений назначить И. Сосновскому наказание в виде 18 лет и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — огласил решение судья Сергей Стародубов.

Агентство «Москва»
Игорь Сосновский с 1998 по 2015 годы находился в международном розыске. Сосновский и Сергей Фролов (известен под кличкой Болтон) были задержаны в августе 2015 года.
Вскоре после задержания было объявлено, что Сосновский признался в убийстве адвоката Виталия Моисеева и его жены Елены в июне 2014 года. Моисеев защищал директора рынка «Одинцовское подворье» Сергея Журбу, на которого «ореховские» несколько раз организовывали покушения.

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