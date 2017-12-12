Член «ореховской» ОПГ приговорен к 18 годам за убийство 16 человек

Член «ореховской» банды Игорь Сосновский (известен под кличкой Чипит) приговорен к 18 годам и 8 месяцам лишения свободы за убийство 16 человек, покушение на убийство пяти человек и подготовку еще одного убийства.

Приговор Сосновскому вынес Московский областной суд. Дело рассматривалось в особом порядке, так как Сосновский раскаялся в содеянном, а также дал показания на других членов преступной группы.

Кроме того, пишет «Российская газета», суд учел былые заслуги осужденного. Он ранее служил в спецназе ВДВ и воевал в Афганистане.

Сосновского также обязали выплатить потерпевшим компенсацию в размере около 20 миллионов рублей.