Бывшего гендиректора летного отряда «Россия» приговорили к двум годам условно

Тверской суд Москвы признал бывшего гендиректора летного отряда «Россия» Ярослава Одинцева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил к двум годам заключения условно.

Вместе с Одинцевым, пишет «МК», фигурантами дела были еще несколько сотрудников «России» и компании «Авиаприбор-сервис». Им были предъявлены обвинения по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Все остальные фигуранты, по данным издания, также получили условные сроки. Кроме того, их обязали выплатить штрафы в размере до одного миллиона рублей.

Никто из обвиняемых, напоминает ТАСС, свою вину в ходе следствия и суда не признал.