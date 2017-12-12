Бывшего гендиректора летного отряда «Россия» приговорили к двум годам условно

ТАСС
11:38, 12 декабря 2017
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Тверской суд Москвы признал бывшего гендиректора летного отряда «Россия» Ярослава Одинцева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил к двум годам заключения условно.

Вместе с Одинцевым, пишет «МК», фигурантами дела были еще несколько сотрудников «России» и компании «Авиаприбор-сервис». Им были предъявлены обвинения по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Все остальные фигуранты, по данным издания, также получили условные сроки. Кроме того, их обязали выплатить штрафы в размере до одного миллиона рублей.

Никто из обвиняемых, напоминает ТАСС, свою вину в ходе следствия и суда не признал.

«Приговором суда Одинцев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ („Злоупотребление должностными полномочиями“). Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно», — сказала представитель суда.

ТАСС
Весной 2016 годы было объявлено, что в ходе проверки летного отряда «Россия» были выявлены факты завышении сметы при ремонте систем кондиционирования самолетов, более чем на 46 миллионов рублей.
Ярослав Одинцев, занимавший в тот момент пост гендиректора летного отряда, заявлял, что никакого ущерба бюджету нанесено не было, а контракты были исполнены в соответствии с законом. В сентябре 2016 года Одинцев был помещен под домашний арест.
В августе 2017 года были арестованы еще двое членов руководства авиаотряда — замгендиректора «России» Андрей Тюрин и начальник производства авиационно-технической базы Александр Рейхтман. Их обвинили в закупке стендов для проверки гидравлических систем самолетов по завышенной цене. Под стражу также были отправлены генеральный директор ООО «Аэро-СНО», поставлявшего стенды, Владимир Михалевский и учредитель этой компании Евгений Ворновицкий.
Специальный летный отряд «Россия» занимается перевозкой первых лиц государства, в том числе президента и премьер-министра.
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