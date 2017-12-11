В России впервые составили собственный рейтинг университетов мира. Его возглавили Гарвард, MIT и Стэнфорд
Гарвард, Массачусетский технологический институт (MIT) и Стэнфорд заняли первые три строчки впервые составленного в России международного рейтинга вузов «Три миссии университета».
В топ-25 рейтинга попали в том числе 16 американских и пять британских вузов. Среди российских университетов в нем фигурирует лишь МГУ — он на 25-м месте.
В топ-100 рейтинга также вошли Санкт-Петербургский государственный университет (72-е место) и Московский физико-технический институт (73-е место). В топ-200 попали еще десять российских вузов.
Всего в рейтинге 200 университетов, в том числе 48 — из континентальной Европы, 41 — из США, 18 британских, 14 китайских и 13 российских.
Первый в России международный рейтинг вузов «Три миссии университета» был создан по инициативе Российского союза ректоров. Его подготовила Ассоциация составителей рейтингов, учредителями которой являются в том числе ВЦИОМ и исследовательский центр «Эксперт РА».
Рейтинг 2017 года был составлен на основе данных с официальных сайтов университетов и информации «из независимых международных источников», сообщает ТАСС.