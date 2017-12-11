В России впервые составили собственный рейтинг университетов мира. Его возглавили Гарвард, MIT и Стэнфорд

Гарвард, Массачусетский технологический институт (MIT) и Стэнфорд заняли первые три строчки впервые составленного в России международного рейтинга вузов «Три миссии университета».

В топ-25 рейтинга попали в том числе 16 американских и пять британских вузов. Среди российских университетов в нем фигурирует лишь МГУ — он на 25-м месте.

В топ-100 рейтинга также вошли Санкт-Петербургский государственный университет (72-е место) и Московский физико-технический институт (73-е место). В топ-200 попали еще десять российских вузов.

Всего в рейтинге 200 университетов, в том числе 48 — из континентальной Европы, 41 — из США, 18 британских, 14 китайских и 13 российских.