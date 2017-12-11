ЦБ вернет в госбюджет 84 миллиарда рублей, выданные «Открытию» и Бинбанку
Средства, выделенные «Открытию», Бинбанку и Генбанку в рамках государственной программы докапитализации, вернет в бюджет Центробанк, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Речь идет о сумме в 84,4 миллиарда рублей, выданных этим банкам, проходящим в настоящий момент санацию, через Агентство по страхованию вкладов (АСВ). С лета АСВ от правительства перешло под контроль ЦБ. Поэтому теперь правительство хочет забрать из него свои деньги, рассказали источники издания.
Окончательное решение пока не принято, сообщил один из собеседников издания. В настоящий момент, по данным источников, стороны обсуждают, какая именно сумма будет возвращена.
В правительстве финансовый сектор курирует первый вице-премьер Игорь Шувалов. У него этот вопрос не обсуждался, сообщил представитель чиновника. На уровень правительства вопрос пока не выносился, говорит один из собеседников «Ведомостей». Пока что ЦБ и Минфин договариваются между собой.