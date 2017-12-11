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ЦБ вернет в госбюджет 84 миллиарда рублей, выданные «Открытию» и Бинбанку

Ведомости
06:19, 11 декабря 2017
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Средства, выделенные «Открытию», Бинбанку и Генбанку в рамках государственной программы докапитализации, вернет в бюджет Центробанк, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Речь идет о сумме в 84,4 миллиарда рублей, выданных этим банкам, проходящим в настоящий момент санацию, через Агентство по страхованию вкладов (АСВ). С лета АСВ от правительства перешло под контроль ЦБ. Поэтому теперь правительство хочет забрать из него свои деньги, рассказали источники издания.

Окончательное решение пока не принято, сообщил один из собеседников издания. В настоящий момент, по данным источников, стороны обсуждают, какая именно сумма будет возвращена.

В правительстве финансовый сектор курирует первый вице-премьер Игорь Шувалов. У него этот вопрос не обсуждался, сообщил представитель чиновника. На уровень правительства вопрос пока не выносился, говорит один из собеседников «Ведомостей». Пока что ЦБ и Минфин договариваются между собой.

Ведомости
О санации «Открытия» и Генбанка ЦБ объявил в августе, о финансовом оздоровлении Бинбанка — в сентябре.
Процедура финансового оздоровления «Открытия» и Бинбанка проводится по новой для России схеме — через Фонд консолидации банковского сектора. Эта схема предполагает, что Банк России станет собственником как минимум 75% этих кредитных организаций.
Генбанк — один из первых российских банков, открывших офисы на территории Крыма. Генбанк, как писали «Ведомости», санируют через Собинбанк, принадлежащий банку «Россия», владельцами которого являются Юрий Ковальчук и Геннадий Тимченко.

Санация российских банков

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