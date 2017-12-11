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СК завел уголовное дело после смерти в Красноярске школьницы, избитой одноклассницами

Следственное управление СК России по Красноярскому краю
07:29, 11 декабря 2017
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По факту смерти ученицы восьмого класса одной из школ Красноярска, умершей после драки с одноклассницами, заведено уголовное дело.

Дело, сообщило Главное следственное управление СК по Красноярскому краю, возбуждено по 4 ст. 111 УК РФ  (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

При этом в сообщении СК указывается, что, по предварительному заключению судмедэксперта причиной смерти школьницы могли стать последствия имевшегося у нее заболевания, по поводу которого в октябре 2017 года была прооперирована.

В рамках расследования уголовного дела краевое управление СК планирует установить как все обстоятельства драки, так и дать оценку действиям врачей-нейрохирургов, которые в октябре проводили погибшей школьнице операцию.

По данным СК,  23 ноября 2017 года две восьмиклассницы из школы № 32 в Красноярске избили свою одноклассницу. В драке, как было установлено в ходе предварительного расследования, также участвовала ученица 9-го класса этой же школы.
Избитая школьница несколько дней жаловалась на сильную головную боль, а 28 ноября ее состояние резко ухудшилось, и ей потребовалась госпитализация. В больнице девочка впала в кому и в начале декабря умерла.
В первых сообщениях о гибели школьницы в Красноярске говорилось, что в драке участвовали только две девочки — обе ученицы 8 класса.
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