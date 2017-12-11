СК завел уголовное дело после смерти в Красноярске школьницы, избитой одноклассницами

По факту смерти ученицы восьмого класса одной из школ Красноярска, умершей после драки с одноклассницами, заведено уголовное дело.

Дело, сообщило Главное следственное управление СК по Красноярскому краю, возбуждено по 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

При этом в сообщении СК указывается, что, по предварительному заключению судмедэксперта причиной смерти школьницы могли стать последствия имевшегося у нее заболевания, по поводу которого в октябре 2017 года была прооперирована.

В рамках расследования уголовного дела краевое управление СК планирует установить как все обстоятельства драки, так и дать оценку действиям врачей-нейрохирургов, которые в октябре проводили погибшей школьнице операцию.