Для защиты банков от санкций операции с оборонными предприятиями предложили перевести в Казначейство

Финансовое обслуживание оборонного заказа могут перевести в расчетно-кассовый центр на базе Федерального казначейства, чтобы защитить российские банки от расширения санкций. Об этом со ссылкой на неназванные источники в ведомствах и одном из банков пишет РБК.

Сейчас Казначейство уже сопровождает заказы для оборонной промышленности, но на ведомство приходится только десятая часть объемов, рассказал источник РБК. Официально в госбанках отказались комментировать это предложение.

«Работа через расчетный центр Казначейства — это фактически действовавшая во времена Советского Союза схема, когда оборонзаказ напрямую финансируется правительством», — заметил гендиректор управляющей компании «Спутник» Александр Лосев. Он напомнил, что в американских санкциях упомянуты только компании, сотрудничающие с ОПК, но не государственные ведомства.

В самом Казначействе, а также в Минфине, ЦБ и Минобороны эту инициативу комментировать отказались.