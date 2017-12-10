В Челябинской области из многокилометровой пробки эвакуировали два автобуса с детьми
На федеральной трассе «Москва-Челябинск» из-за сильного снегопада образовалась многокилометровая пробка. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение МВД, среди заблокированных автомобилей оказались два автобуса, перевозившие 36 детей в возрасте от 10 до 15 лет.
Для организации эвакуации детей были вызваны девять экипажей ДПС, которые перекрыли движение по одной из встречных полос.
«Учитывая возможную опасность, которая могла грозить несовершеннолетним от многочасового, в течение почти суток, нахождения в условиях чрезвычайной ситуации сотрудники Дорожно-патрульной полиции Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Челябинской области обеспечили первоочередной проезд двум автобусам с 36 детьми», — отмечается в сообщении.