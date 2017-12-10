В Челябинской области из многокилометровой пробки эвакуировали два автобуса с детьми

На федеральной трассе «Москва-Челябинск» из-за сильного снегопада образовалась многокилометровая пробка. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение МВД, среди заблокированных автомобилей оказались два автобуса, перевозившие 36 детей в возрасте от 10 до 15 лет.

Для организации эвакуации детей были вызваны девять экипажей ДПС, которые перекрыли движение по одной из встречных полос.