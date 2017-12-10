Украинский боксер Василий Ломаченко защитил титул чемпиона мира по версии WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко защитил титул чемпиона мира по версии WBO во второй полулегкой весовой категории (до 59 килограммов).
В поединке с кубинцем Гильермо Ригондо, состоявшемся в ночь на воскресенье в Нью-Йорке, он одержал победу техническим нокаутом. После шестого раунда соперник Ломаченко отказался продолжать бой, сославшись на травму руки.
«Ригондо хороший боксер. Боксер топ-уровня. Но сейчас он дрался не в своей весовой категории, поэтому победить оказалось просто. Что дальше? Я готов к любым испытаниям, а имена соперников обычно называет мой промоутер Боб Арум», — сказал Ломаченко.
Поединок Ломаченко-Ригондо стал первым в истории боем двукратных олимпийских чемпионов на профессиональном ринге.
Для 29-летнего Василия Ломаченко это десятая победа (восьмая — нокаутом) на профессиональном ринге при одном поражении. 37-летний Гильермо Ригондо потерпел первое поражение в карьере при 17 победах (11 — нокаутом).