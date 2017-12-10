Украинский боксер Василий Ломаченко защитил титул чемпиона мира по версии WBO

«Ригондо хороший боксер. Боксер топ-уровня. Но сейчас он дрался не в своей весовой категории, поэтому победить оказалось просто. Что дальше? Я готов к любым испытаниям, а имена соперников обычно называет мой промоутер Боб Арум», — сказал Ломаченко.