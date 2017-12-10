Подмосковный депутат опроверг наличие мальтийского гражданства, которое у него обнаружила «Трансперенси»

Обновление: «Трансперенси Интернешнл — Россия» признала, что допустила ошибку в своем расследовании о возможном двойном гражданстве депутата Мособлдумы Алексея Мазурова. В уточнении на сайте организации отмечается, что недвижимость на Мальте приобрел тезка парламентария. «Трансперенси» принесла извинения Мазурову за «досадную ошибку.

Депутат Московской областной думы от партии «Единая Россия» Алексей Мазуров опроверг утверждения о наличии у него двойного гражданства, сообщает ТАСС.

Ранее «Трансперенси Интернешнл — Россия» заявила о том, что Мазуров, а также депутат городского округа Лобни Игорь Ходин, возможно, имеют гражданство Мальты. Информацию о людях с именами парламентариев и членов их семей, получивших гражданство Мальты в 2015 году, организация нашла в «Газете правительства Мальты». По данным «Трансперенси», для получения гражданства семья Мазуровых якобы приобрела в ипотеку квартиру за 1,5 миллиона евро.

Сам депутат заявил, что материалы «Трансперенси» не имеют к нему никакого отношения. «Статьей попраны правила честной журналистики, возможно, она является заказной», — цитирует заявление Мазурова пресс-служба Мособлдумы.

Парламентарий утверждает, что данные и фото, использованные в материалах «Трансперенси», являются недостоверными. «Там указано, что право собственности на квартиру стоимостью 1,5 миллиона евро принадлежит Мазурову Алексею Борисовичу и его супруге Ирине. Поскольку мою супругу зовут Мазурова Наталья Борисовна, это ко мне отношения не имеет», — сказал депутат.

Региональное отделение «Единой России» инициировало проверку достоверности опубликованных в расследовании «Трансперенси» сведений.