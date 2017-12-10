Активистов SERB, сорвавших показ фильма на «Артдокфесте», обвинили в неповиновении полиции
На трех активистов движения SERB, участвовавших в срыве показа фильма про Донбасс на фестивале «Артдокфест» в Москве, составили административные протоколы о неповиновении полиции.
Как заявил агентству ТАСС один из руководителей движения Игорь Бекетов, протоколы по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ были составлены сотрудниками ОВД Арбатское в отношении него, Юрия Горошко и Оксаны Шкоды. Судебное заседание пока не назначено.
«Мы сорвали показ, потому что в этом фильме не актеры, а настоящие люди, бойцы из националистического батальона „Айдар“, воюющие на стороне Украины и продолжающие на сегодняшний день убивать русских людей», — сказал Бекетов.
9 и 10 декабря в московском кинотеатре «Октябрь» в рамках «Артдокфеста» демонстрировался фильм Беаты Бубенец «Полет пули», рассказывающий о бойцах добровольческого украинского батальона «Айдар». Лента была снята одним кадром в Донбассе в августе 2014 года.
Активисты SERB в первый раз пришли в кинотеатр на субботний показ и в жесткой форме пообещали организаторам «серьезные проблемы». На следующий день они сорвали показ, расплескали в зале пахучую жидкость, угрожали зрителям и требовали остановки просмотра. Полиция вывела нарушителей из зала, но организаторы не стали продолжать просмотр, волнуясь за здоровье посетителей.