Активистов SERB, сорвавших показ фильма на «Артдокфесте», обвинили в неповиновении полиции

На трех активистов движения SERB, участвовавших в срыве показа фильма про Донбасс на фестивале «Артдокфест» в Москве, составили административные протоколы о неповиновении полиции.

Как заявил агентству ТАСС один из руководителей движения Игорь Бекетов, протоколы по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ были составлены сотрудниками ОВД Арбатское в отношении него, Юрия Горошко и Оксаны Шкоды. Судебное заседание пока не назначено.