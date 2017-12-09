В Ставрополе убили троих боевиков

В Ставрополе в ночь на 9 декабря были убиты трое предполагаемых боевиков, которые были заблокированы в частном доме. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о «нейтрализации» подозреваемых.

Источник «Интерфакса» говорит, что они собирались совершить теракт и были «ликвидированы». Информации о личности подозреваемых пока нет.

«Бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они попытались прорваться сквозь оцепление и скрыться. В ходе последовавшего затем огневого контакта трое бандитов были нейтрализованы, в доме, где они укрывались, произошел взрыв», — заявили в НАК.

Пострадавших среди гражданского населения нет.