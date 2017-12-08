В столкновениях с полицией на Западном берегу реки Иордан пострадали более 90 человек

По данным Красного креста, в столкновениях с израильской полицией в разных населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан пострадали более 90 участников акций протеста. Речь идет о последствиях применения слезоточивого газа и пострадавших от резиновых пуль.

Акции протеста также прошли в Иерусалиме. После пятничной молитвы на одной из площадей города собрались несколько сотен человек. По данным The Jerusalem Post, акция протеста в целом проходит мирно, значительных инцидентов не зафиксировано. Участники акции, сообщает издание, скандируют: «Иерусалим — палестинский город».

В пятницу мусульмане организовали акции протеста против решения США перенести посольство в Иерусалим в Стамбуле, Каире и Багдаде. Демонстранции также проходят в Пакистане, Индонезии, Иране и Бангладеш.