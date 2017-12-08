В плей-офф Лиги Европы сыграют четыре российских клуба
Московский «Локомотив» вышел в 1/16 финала Лиги Европы, победив в последнем туре группового этапа чешский «Злин» со счетом 2:0.
«Локомотив», как и ранее «Зенит», занял в своей группе первое место. Помимо этих клубов в плей-офф Лиги Европы сыграют «Спартак» и ЦСКА, которые заняли третьи места в своих группах в Лиге чемпионов.
Жеребьевка 1/16 финала пройдет 11 декабря. Матчи пройдут 15 и 22 февраля 2018 года.
Без лишних слов.#ЗлинЛоко – 0:2 (0:0)— ФК Локомотив (@fclokomotiv) December 7, 2017
Голы: Миранчук (‘70), Фарфан (‘75) pic.twitter.com/4bkc58ztdS
Как отмечает «Спорт-Экспресс», четыре российских клуба сыграют в плей-офф еврокубков в третий раз. Ранее такое происходило в сезонах 2010/11 и 2011/12 годов.