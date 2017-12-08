В плей-офф Лиги Европы сыграют четыре российских клуба

Московский «Локомотив» вышел в 1/16 финала Лиги Европы, победив в последнем туре группового этапа чешский «Злин» со счетом 2:0.

«Локомотив», как и ранее «Зенит», занял в своей группе первое место. Помимо этих клубов в плей-офф Лиги Европы сыграют «Спартак» и ЦСКА, которые заняли третьи места в своих группах в Лиге чемпионов.

Жеребьевка 1/16 финала пройдет 11 декабря. Матчи пройдут 15 и 22 февраля 2018 года.