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В Красноярске школьница умерла после драки с одноклассницей

ТАСС
07:03, 8 декабря 2017
Надежный источник

Ученица 8-го класса одной из школ Красноярска умерла в больнице, куда попала после драки с одноклассницей, сообщили в Главном следственном управлении СК по региону.

Причины смерти школьницы устанавливаются, после чего будет принято процессуальное решение, заявили представители Следственного комитета.

В конце ноября между ученицами школы № 23 в Красноярске произошла драка. После драки одна из школьниц начала жаловаться на сильную головную боль. 28 ноября школьница, состояние которой резко ухудшилось, была госпитализирована. В больнице она впала в кому.
По факту произошедшего региональное управление СК начало доследственную проверку. В заявлении СК говорилось, что у пострадавшей было хроническое заболевание, но не уточнялось какое именно.
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