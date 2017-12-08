В Красноярске школьница умерла после драки с одноклассницей
Ученица 8-го класса одной из школ Красноярска умерла в больнице, куда попала после драки с одноклассницей, сообщили в Главном следственном управлении СК по региону.
Причины смерти школьницы устанавливаются, после чего будет принято процессуальное решение, заявили представители Следственного комитета.
В конце ноября между ученицами школы № 23 в Красноярске произошла драка. После драки одна из школьниц начала жаловаться на сильную головную боль. 28 ноября школьница, состояние которой резко ухудшилось, была госпитализирована. В больнице она впала в кому.
По факту произошедшего региональное управление СК начало доследственную проверку. В заявлении СК говорилось, что у пострадавшей было хроническое заболевание, но не уточнялось какое именно.