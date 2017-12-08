В Красноярске школьница умерла после драки с одноклассницей

Ученица 8-го класса одной из школ Красноярска умерла в больнице, куда попала после драки с одноклассницей, сообщили в Главном следственном управлении СК по региону.

Причины смерти школьницы устанавливаются, после чего будет принято процессуальное решение, заявили представители Следственного комитета.