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Топ-менеджер «ВКонтакте» предлагал команде Трампа помощь в раскрутке странички

The Washington Post
07:26, 8 декабря 2017
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Директор по работе с партнерами социальной сети «ВКонтакте» Константин Сидорков в 2016 году неоднократно переписывался с представителями предвыборного штаба Дональда Трампа и предлагал открыть его страничку. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Сидорков писал в штаб Трампа дважды: в январе 2016 года и затем в ноябре, за несколько дней до выборов. 5 ноября он написал: «Мы поможем вам с раскруткой страницы на нашу аудиторию в 100 миллионов пользователей». Письма были адресованы сыну Трампа Дональду-младшему и директору по социальным медиа в штабе миллиардера Дэну Скавино.

Состоялось ли какое-либо сотрудничество, неизвестно. Официальной страницы у Трампа «ВКонтакте» нет.

Помощь с созданием странички Трампа в российской социальной сети предложил британский пиарщик Роб Голдстоун, который и связал штаб Трампа с Сидорковым. Он же организовывал встречу Дональда-младшего и зятя Трампа Джареда Кушнера с российским юристом Натальей Весельницкой, которая якобы должна была передать некие компрометирующие материалы о Хиллари Клинтон. Как утверждают участники этой встречи, в действительности обсуждались американские санкции против россиян.

5 ноября Сидорков вновь выступил с предложением и написал, что «все русскоговорящие», включая жителей США, России и стран бывшего СССР, хотят получать новости о Трампе на русском языке (англ. яз.).

The Washington Post
В США ведется расследование связей команды Дональда Трампа с российскими чиновниками, которое возглавляет спецпрокурор Роберт Мюллер. В рамках расследования уже были задержаны два бывших сотрудника предвыборного штаба Трампа, в том числе бывший глава штаба Пол Манафорт, а также бывший советник Трампа Майкл Флинн.
Манафорт обвиняется в государственной измене в связи с тем, что не уведомлял должным образом о своей работе на Виктора Януковича, Россия в его обвинении не упоминается. Флинна обвиняют во лжи сотрудникам ФБР о содержании разговоров с российскими чиновниками.
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