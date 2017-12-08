Топ-менеджер «ВКонтакте» предлагал команде Трампа помощь в раскрутке странички

Директор по работе с партнерами социальной сети «ВКонтакте» Константин Сидорков в 2016 году неоднократно переписывался с представителями предвыборного штаба Дональда Трампа и предлагал открыть его страничку. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Сидорков писал в штаб Трампа дважды: в январе 2016 года и затем в ноябре, за несколько дней до выборов. 5 ноября он написал: «Мы поможем вам с раскруткой страницы на нашу аудиторию в 100 миллионов пользователей». Письма были адресованы сыну Трампа Дональду-младшему и директору по социальным медиа в штабе миллиардера Дэну Скавино.

Состоялось ли какое-либо сотрудничество, неизвестно. Официальной страницы у Трампа «ВКонтакте» нет.

Помощь с созданием странички Трампа в российской социальной сети предложил британский пиарщик Роб Голдстоун, который и связал штаб Трампа с Сидорковым. Он же организовывал встречу Дональда-младшего и зятя Трампа Джареда Кушнера с российским юристом Натальей Весельницкой, которая якобы должна была передать некие компрометирующие материалы о Хиллари Клинтон. Как утверждают участники этой встречи, в действительности обсуждались американские санкции против россиян.