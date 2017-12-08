Суд отказался рассматривать иск депутата к Мутко

Савеловский суд Москвы отказался принять исковое заявление депутата Госдумы Валерия Рашкина к вице-премьеру РФ Виталию Мутко.

В своем иске парламентарий от КПРФ намеревался через суд добиться отставки чиновника и его извинений перед всеми россиянами «за унижение чести и достоинства страны» после отстранения олимпийской сборной от зимних Игр 2018 года в Южной Корее.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Мария Михайлова, вопрос об отставке вице-премьера и его соответствия занимаемой должности не может быть решен судом в порядке гражданского судопроизводства, поскольку находится непосредственно в ведении президента России.