Россия спрячет закупки 126 компаний для защиты от санкций США

Российское правительство подготовило список из 126 компаний (прежде всего, с государственным участием), госзакупки которых переведут на закрытую площадку. Полный список, который обнародовал «Коммерсант», можно посмотреть здесь.

Предполагается, что с 15 декабря эти компании начнут проводить закупки на площадке для гособоронзаказа, которая администрируется Сбербанком. Компании перестанут раскрывать своих контрагентов, которых в документах будут обозначать номерами.

Как отмечает газета, список, скорее всего, составлен для противодействия новым санкциям США. В Америке в начале 2018 года планируют составить список лиц и компаний, близких к российскому руководству, против которых можно ввести дополнительные санкции.