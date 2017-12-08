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Россия спрячет закупки 126 компаний для защиты от санкций США

Коммерсант
07:08, 8 декабря 2017
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Российское правительство подготовило список из 126 компаний (прежде всего, с государственным участием), госзакупки которых переведут на закрытую площадку. Полный список, который обнародовал «Коммерсант», можно посмотреть здесь.

Предполагается, что с 15 декабря эти компании начнут проводить закупки на площадке для гособоронзаказа, которая администрируется Сбербанком. Компании перестанут раскрывать своих контрагентов, которых в документах будут обозначать номерами.

Как отмечает газета, список, скорее всего, составлен для противодействия новым санкциям США. В Америке в начале 2018 года планируют составить список лиц и компаний, близких к российскому руководству, против которых можно ввести дополнительные санкции.

Ранее российское правительство уже разрешило всем госкомпаниям не раскрывать своих подрядчиков по госзакупкам.
В августе 2017 года в США был принят закон, который позволяет вводить санкции не только против россиян или российских компаний, но и против тех, кто проводит с ними «существенные сделки».
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