Россия обвинила акционеров «ЮКОСа» в выплатах свидетелю во время судебных разбирательств в Гааге

Во время арбитражного разбирательства в Гааге структуры, связанные с нефтяной компанией «ЮКОС», заплатили бывшему советнику президента России Андрею Илларионову за его показания. С таким обвинением выступили в голландском апелляционном суде представители России.

«Недавно выяснилось в ходе сбора доказательств через обращение к судебным материалам в США, что российские олигархи совершали секретные платежи господину Андрею Илларионову, одному из ключевых свидетелей в арбитражных разбирательствах», — говорится в заявлении Москвы.

Факт выплат, по мнению России, подтверждается показаниями бывшего вице-президента «ЮКОСа» по правовым вопросам Дэвида Годфри, которые тот дал на другом процессе в США. Тот рассказывал, что «какая-то часть организации» делала вклад в проект Института Катона, в котором участвовал Илларионов.

Илларионов был советником президента Владимира Путина с 2000 по 2005 годы. Затем в 2010 и 2012 годах он заявил в гаагском арбитраже, что Генпрокуратура России занималась «фабрикацией» улик по уголовному делу против руководства «ЮКОСа».

Сам Илларионов назвал заявление представителей России «лживыми». «Такого рода атаки осуществляются против каждого, кто занимает принципиальную позицию, критикуя действия российских властей, в том числе и в деле разгрома компании „ЮКОС“ и похищения ее активов. Все, что я говорил об уничтожении „ЮКОСа“, является правдой, и никакие лживые заявления, пропаганда и нападки не могут это изменить», — заявил он.