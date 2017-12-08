Американскому полицейскому дали 20 лет тюрьмы за убийство чернокожего

Бывший сотрудник полиции Южной Каролины Майкл Слэгер приговорен к 20 годам тюрьмы за убийство безоружного чернокожего в апреле 2015 года.

Слэгер признал вину и сказал, что события того дня, когда он застрелил 50-летнего Уолтера Скотта в городе Норт-Чарльстон, изменили жизни всех причастных. Он поблагодарил семью Скотта за то, что они его простили.

Как установил суд, полицейский нарушил гражданские права Скотта, открыв по нему огонь. Мужчина получил пять огнестрельных ранений и скончался.