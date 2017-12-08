Американскому полицейскому дали 20 лет тюрьмы за убийство чернокожего
Бывший сотрудник полиции Южной Каролины Майкл Слэгер приговорен к 20 годам тюрьмы за убийство безоружного чернокожего в апреле 2015 года.
Слэгер признал вину и сказал, что события того дня, когда он застрелил 50-летнего Уолтера Скотта в городе Норт-Чарльстон, изменили жизни всех причастных. Он поблагодарил семью Скотта за то, что они его простили.
Как установил суд, полицейский нарушил гражданские права Скотта, открыв по нему огонь. Мужчина получил пять огнестрельных ранений и скончался.
Майкл Слэгер 4 апреля 2015 года остановил машину Уолтера Скотта для проверки документов. Полицейский утверждал, что Скотт пытался завладеть его тейзером. Момент убийства был заснят на видео очевидцем.
Полицейскому вскоре после убийства предъявили обвинения. В США подобное случается крайне редко, поскольку сотрудники полиции имеют право применять оружие против безоружных, если у них были основания считать, что их жизни или жизням окружающих что-то угрожает.