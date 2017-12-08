АФК «Система» подала ответный иск к «Роснефти» на 330 миллиардов рублей
АФК «Система» подала в Арбитражный суд Москвы иск к компаниям «Роснефть» и «Башнефть» о возмещении ущерба в размере 330,4 миллиарда рублей.
Как отмечается в пресс-релизе корпорации, АФК «Система» была вынуждена предпринимать ответные действия для защиты своих законных интересов.
Сумма, заявленная в ответном иске, больше суммы двух исков, ранее поданных «Роснефтью» к АФК «Система» (около 300 миллиардов рублей).
В течение 2017 года НК «Роснефть» и АНК «Башнефть» предпринимали и продолжают предпринимать заведомо недобросовестные действия с целью неосновательного обогащения Ответчиков и разрушения корпоративной стоимости АФК «Система», доведения Корпорации до банкротства, нанесения ущерба Корпорации, ее акционерам и кредиторам.