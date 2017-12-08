АФК «Система» подала ответный иск к «Роснефти» на 330 миллиардов рублей

Сумма, заявленная в ответном иске, больше суммы двух исков, ранее поданных «Роснефтью» к АФК «Система» (около 300 миллиардов рублей).

Как отмечается в пресс-релизе корпорации, АФК «Система» была вынуждена предпринимать ответные действия для защиты своих законных интересов.

АФК «Система» подала в Арбитражный суд Москвы иск к компаниям «Роснефть» и «Башнефть» о возмещении ущерба в размере 330,4 миллиарда рублей.

В течение 2017 года НК «Роснефть» и АНК «Башнефть» предпринимали и продолжают предпринимать заведомо недобросовестные действия с целью неосновательного обогащения Ответчиков и разрушения корпоративной стоимости АФК «Система», доведения Корпорации до банкротства, нанесения ущерба Корпорации, ее акционерам и кредиторам.

В мае 2017 года «Роснефть» подала в суд на АФК «Система», потребовав возместить потери вследствие «организационно-финансовых манипуляций» при покупке «Башнефти». Эти потери компания Игоря Сечина оценила в 170 миллиардов рублей.

Суд согласился с доводами «Роснефти», но снизил размер компенсации до 136,4 миллиарда рублей. АФК «Система» обжаловала это решение.

7 декабря «Роснефть» подала новый иск к АФК «Система» на 131,6 миллиарда рублей — сумму дивидендов, якобы выведенных из «Башнефти» в пользу АФК «Система».