«Спартак» проиграл «Ливерпулю» 7:0 в последнем матче в Лиге чемпионов

Московский «Спартак» проиграл «Ливерпулю» со счетом 7:0 в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов и покинул турнир, заняв в группе третье место.

По словам спортивного журналиста Василия Конова, это крупнейшее поражение российского клуба в истории турнира.

7:0. Есть рекорд. Самое крупное поражение российского клуба в Лиге чемпионов. Армейский рекорд 1992 года (0:6 от Марселя) пал. — Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) December 6, 2017

«Ливерпуль» выигрывал 3:0 к 20-й минуте встречи. Три гола в матче забил Филиппе Коутиньо (первый — с пенальти на четвертой минуте), два — Садьо Мане, по одному — Роберто Фирмино и Мохамед Салах.

«Спартак» — как и вылетевший из Лиги чемпионов накануне московский ЦСКА — продолжит выступление в Еврокубках. Оба клуба сыграют в 1/16 финала Лиги Европы.