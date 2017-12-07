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«Спартак» проиграл «Ливерпулю» 7:0 в последнем матче в Лиге чемпионов

УЕФА
21:33, 6 декабря 2017
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Московский «Спартак» проиграл «Ливерпулю» со счетом 7:0 в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов и покинул турнир, заняв в группе третье место.

По словам спортивного журналиста Василия Конова, это крупнейшее поражение российского клуба в истории турнира.

«Ливерпуль» выигрывал 3:0 к 20-й минуте встречи. Три гола в матче забил Филиппе Коутиньо (первый — с пенальти на четвертой минуте), два — Садьо Мане, по одному — Роберто Фирмино и Мохамед Салах.

«Спартак» — как и вылетевший из Лиги чемпионов накануне московский ЦСКА — продолжит выступление в Еврокубках. Оба клуба сыграют в 1/16 финала Лиги Европы.

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