Росстат оценил рост цен на продукты для новогоднего стола

Стоимость набора продуктов для новогоднего стола на четырех человек выросла примерно на 300 рублей по сравнению с предыдущим годом, сообщил Росстат.

В ноябре 2016 года продуктовая корзина, в которую входят 29 наименований продуктов, стоила 5800 рублей, а спустя год — 6100 рублей, подорожав чуть более, чем на 5%.

Наиболее сильно, по данным Росстата, за год выросли цены на икру лососевых рыб (+18,5%), сливочное масло (+13,5%) и картофель (+9,4%). Наиболее заметно подешевели апельсины (-8,33%) и лимоны (-8%).