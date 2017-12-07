Росстат оценил рост цен на продукты для новогоднего стола
Стоимость набора продуктов для новогоднего стола на четырех человек выросла примерно на 300 рублей по сравнению с предыдущим годом, сообщил Росстат.
В ноябре 2016 года продуктовая корзина, в которую входят 29 наименований продуктов, стоила 5800 рублей, а спустя год — 6100 рублей, подорожав чуть более, чем на 5%.
Наиболее сильно, по данным Росстата, за год выросли цены на икру лососевых рыб (+18,5%), сливочное масло (+13,5%) и картофель (+9,4%). Наиболее заметно подешевели апельсины (-8,33%) и лимоны (-8%).
По прогнозу Министерства экономического развития, инфляция по итогам 2017 года в России составит 2,5-2,8%. По состоянию на конец ноября МЭР оценивало годовую инфляцию в 2,4-2,5%.