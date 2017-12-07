Райан Рейнольдс сыграет Пикачу

Актер Райан Рейнольдс сыграет покемона Пикачу в фильме «Детектив Пикачу», сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники.

Персонаж Пикачу будет выполнен в компьютерной графике, но все движения за него в фильме выполнит Рейнольдс. Съемки картины начнутся в Лондоне в середине января 2018 года, вместе с Рейнольдсом в нем будут сниматься актриса Кэтрин Ньютон и актер Джастис Смит.

Режиссером фильма выбран Роб Леттерман, который работает с кинокомпанией Dreamworks. В 2015 году он выпустил фильм «Ужастики».