Порошенко вызвали в суд по делу о госизмене Януковича

Сторона обвинения в деле о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича потребовала вызывать в суд для дачи показаний действующего главу страны Петра Порошенко. Суд просьбу прокуратуры удовлетворил.

Помимо Порошенко, заявил на заседании суда прокурор Руслан Кравченко, обвинение просит вызвать для дачи показаний министра внутренних дел Арсена Авакова, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова и бывшего и. о. главы МИД Украины Андрея Дещицу.

Также в суд, в числе прочих, обвинение просит вызвать бывшего главу СБУ Валентина Наливайченко и экс-депутата Госдумы РФ Илью Пономарева.

Свидетели, по мнению обвинения, смогут предоставить информацию о событиях, связанных с присоединением Крыма к РФ и отстранением Януковича от власти. Парубий и Турчинов, по словам прокурора, также могут предоставить доказательства госизмены Януковича.