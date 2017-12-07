Давайте мы вас переселим в город мечты? Партнерская игра

Порошенко вызвали в суд по делу о госизмене Януковича

112 Украина
13:18, 7 декабря 2017
Надежный источник

Сторона обвинения в деле о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича потребовала вызывать в суд для дачи показаний действующего главу страны Петра Порошенко. Суд просьбу прокуратуры удовлетворил.

Помимо Порошенко, заявил на заседании суда прокурор Руслан Кравченко, обвинение просит вызвать для дачи показаний министра внутренних дел Арсена Авакова, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова и бывшего и. о. главы МИД Украины Андрея Дещицу.

Также в суд, в числе прочих, обвинение просит вызвать бывшего главу СБУ Валентина Наливайченко и экс-депутата Госдумы РФ Илью Пономарева.

Свидетели, по мнению обвинения, смогут предоставить информацию о событиях, связанных с присоединением Крыма к РФ и отстранением Януковича от власти. Парубий и Турчинов, по словам прокурора, также могут предоставить доказательства госизмены Януковича.

«Прошу вызвать на судебное заседание всех свидетелей, которые давали показания во время досудебного расследования для их допроса по поводу известных им обстоятельств инкриминируемых обвинением уголовных правонарушений», — сказал прокурор.

112 Украина
Виктор Янукович занял пост президента Украины в 2010 году. В феврале 2014 года Янукович на фоне массовых протестных акций покинул страну после чего был отстранен от поста президента. Янукович проживает на территории России.
После отстранения Януковича от власти на Украине в отношении него было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по обвинению в госизмене. Янукович обвиняется в том, что во время акций протеста попросил Россию ввести войска на Украину. По мнению украинской прокуратуры, именно это позволило России направить военных на территорию Крыма и присоединить полуостров к РФ.
Суд над Януковичем по делу о госизмене проходит в заочном режиме. Бывший президент Украины отказался участвовать в заседаниях по видеосвязи и отозвал своих адвокатов.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме