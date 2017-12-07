Половина Совбеза ООН потребовала созвать заседание из-за решения США открыть посольство в Иерусалиме

Совет Безопасности ООН соберется на заседание по поводу статуса Иерусалима после того, как президент США Дональд Трамп признал город столицей Израиля. Заседание назначено на 8 декабря, рассказали представители стран-членов Совбеза.

За обсуждение вопроса об Иерусалиме высказалась половина членов Совбеза ООН: Франция (постоянный член), Боливия, Египет, Италия, Сенегал, Швеция, Великобритания (постоянный член) и Уругвай. Всего в органе заседают 15 стран.

Еще два постоянных члена Совбеза, Россия и Китай, пока не высказали свои официальные позиции. При этом в Госдуме и Совете Федерации решение Трампа осудили. Официальное китайское издание China Daily написало, что это «не будет способствовать интересам США».