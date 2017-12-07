Отец пятерых детей, погибших при пожаре в Новосибирской области, пытался бежать из больницы. Его подозревают в причастности к их смерти
Житель Новосибирской области, пятеро детей которого погибли при пожаре, пытался сбежать из больницы, куда его доставили с ожогами, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
Проведя в больнице три дня, говорится в сообщении СК, отец погибших детей 6 декабря покинул медицинское учреждение, не уведомив о своем местонахождении.
В течение суток сотрудникам правоохранительных органов удалось установить его местонахождение и задержать. Ожидается, что в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по уголовному делу по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), возбужденному в связи с гибелью детей.
3 декабря в жилом доме в селе Степной Искитимского района Новосибирской области произошел пожар, в результате которого погибли пятеро детей в возрасте от семи месяцев до семи лет. 32-летний отец детей и трое его гостей спаслись. Мужчина, получивший ожоги средней степени тяжести, был доставлен в больницу в районном центре.