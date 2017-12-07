Давайте мы вас переселим в город мечты? Партнерская игра

Отец пятерых детей, погибших при пожаре в Новосибирской области, пытался бежать из больницы. Его подозревают в причастности к их смерти

Следственное управление СК РФ по Новосибирской области
09:57, 7 декабря 2017
Надежный источник

Житель Новосибирской области, пятеро детей которого погибли при пожаре, пытался сбежать из больницы, куда его доставили с ожогами, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

Проведя в больнице три дня, говорится в сообщении СК, отец погибших детей 6 декабря покинул медицинское учреждение, не уведомив о своем местонахождении.

В течение суток сотрудникам правоохранительных органов удалось установить его местонахождение и задержать. Ожидается, что в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по уголовному делу по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), возбужденному в связи с гибелью детей.

3 декабря в жилом доме в селе Степной Искитимского района Новосибирской области произошел пожар, в результате которого погибли пятеро детей в возрасте от семи месяцев до семи лет. 32-летний отец детей и трое его гостей спаслись. Мужчина, получивший ожоги средней степени тяжести, был доставлен в больницу в районном центре.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме