Отец пятерых детей, погибших при пожаре в Новосибирской области, пытался бежать из больницы. Его подозревают в причастности к их смерти

Житель Новосибирской области, пятеро детей которого погибли при пожаре, пытался сбежать из больницы, куда его доставили с ожогами, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

Проведя в больнице три дня, говорится в сообщении СК, отец погибших детей 6 декабря покинул медицинское учреждение, не уведомив о своем местонахождении.

В течение суток сотрудникам правоохранительных органов удалось установить его местонахождение и задержать. Ожидается, что в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по уголовному делу по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), возбужденному в связи с гибелью детей.