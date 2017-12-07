Минобороны: для завершения операции против ИГ в день пришлось совершать больше ста вылетов

Минобороны России объявило, что на завершающем этапе операции против террористов «Исламского государства» в Сирии российские самолеты выполняли более ста вылетов в день и наносили до 250 ударов. Об этом 7 декабря рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

Только дальняя авиация за месяц нанесла 14 групповых ударов, совершив 84 вылета с территории России. Рудской уточнил, что за последние пять дней были убиты более 550 террористов, в том числе 130 смертников, а также уничтожены 6 танков, 14 «джихад-мобилей» и 91 пикап с пулеметами.

В Сирии, как заявили в Генштабе, не осталось ни одного населенного пункта, который контролировало бы ИГ. «Нельзя исключать, что на освобожденной территории могут появляться отдельные диверсионные группы ИГ. В этом случае они будут уничтожаться силами правительственных войск, которые имеют специально подготовленные мобильные резервы», — заметил Рудской.