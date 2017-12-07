Курс биткоина поднялся выше 15 тысяч долларов

По данным CoinDesk, который отслеживает стоимость биткоина на разных биржах, в 14:36 мск криптовалюта стоила 15030 долларов. Затем курс биткоина снизился. По данным на 14:51 мск, биткоин стоил 14777 долларов.

Курс биткоина в четверг, 7 декабря, установил очередной исторический максимум. Криптовалюта торговалась выше отметки в 15 тысяч долларов.

Отметку в 11 тысяч долларов биткоин преодолел в конце ноября, в первую неделю декабря криптовалюта подорожала до 12 тысяч долларов, а затем и 13 тысяч долларов. 14 тысяч долларов курс биткоина впервые превысил 6 декабря, чтобы установить очередной исторический рекорд цены — выше 15 тысяч долларов — криптовалюте потребовалось около 10 часов.