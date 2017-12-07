Крупнейшая сеть кинотеатров в России не будет продавать билеты на «Звездные войны» через интернет

Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» не будет продавать онлайн-билеты на фильм «Звездные войны: Последние джедаи». Об этом «Ведомостям» рассказал неназванный сотрудник компании.

Билеты на последний эпизод «Звездных войн» можно будет купить только в кассах кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино». По словам источника «Ведомостей», это связано с разногласиями между киносетью и прокатчиком по поводу наценки при продаже билетов онлайн. Дистрибуцией «Звездных войн» занимается прокатчик фильмов Sony и Disney WDSSPR.

Ранее генеральный директор WDSSPR Антон Сиренко заявил, что их компания «не допускает вычленения из стоимости билетов любых сумм под любым предлогом».

По данным «Ведомостей», на интернет приходится около 20% продаж билетов в кинотеатрах «Синема парк» и «Формула кино».