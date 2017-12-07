Крупнейшая сеть кинотеатров в России не будет продавать билеты на «Звездные войны» через интернет

Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» не будет продавать онлайн-билеты на фильм «Звездные войны: Последние джедаи». Об этом «Ведомостям» рассказал неназванный сотрудник компании.
Билеты на последний эпизод «Звездных войн» можно будет купить только в кассах кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино». По словам источника «Ведомостей», это связано с разногласиями между киносетью и прокатчиком по поводу наценки при продаже билетов онлайн. Дистрибуцией «Звездных войн» занимается прокатчик фильмов Sony и Disney WDSSPR.
Ранее генеральный директор WDSSPR Антон Сиренко заявил, что их компания «не допускает вычленения из стоимости билетов любых сумм под любым предлогом».
По данным «Ведомостей», на интернет приходится около 20% продаж билетов в кинотеатрах «Синема парк» и «Формула кино».
Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино», как и сервис «Рамблер.Касса», входит в холдинг Rambler&Co Александра Мамута. Это крупнейшая в России киносеть, ей принадлежат сейчас 600 экранов.
В сентябре 2017 года «Рамблер.Касса» вернула существовавший раньше десятипроцентный сервисный сбор. Соответственно, на 10% выросла и стоимость онлайн-билетов в кинотеатры «Формулы кино» и «Синема Парка». Киносеть не стала включать интернет-наценку в общие сборы картин, что не понравилось части прокатчиков.
Из-за разногласий по поводу наценки прокатчик Universal Pictures отказался показывать в кинотеатрах «Синема парк» и «Формула кино» боевик «Сделано в Америке» с Томом Крузом и триллер «Снеговик» с Майклом Фассбендером. Компания «Двадцатый Век Фокс СНГ» не продавала через «Рамблер.Кассу» электронные билеты на фильм «Убийство в „Восточном экспрессе“» — их можно было купить только в обычных кассах и без наценки.
В ответ на действия «Рамблер.Кассы» сеть кинотеатров «Каро» ввела
скидку 10% при продаже билетов через собственный сайт.
Премьера «Последних джедаев» — восьмого эпизода «Звездных войн» — в России пройдет 14 декабря 2017 года.