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Криштиану Роналду получил пятый «Золотой мяч»

France Football
19:25, 7 декабря 2017
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Футболист мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду в пятый раз получил премию «Золотой мяч» — как лучший игрок года по версии журнала France Football.

Кроме Роналду «Золотой мяч» пять раз получал только аргентинец Лионель Месси, игрок «Барселоны». С 2008 года премию получают только эти два футболиста.

Премия «Золотой мяч» была учреждена в 1956 году журналом France Football как награда лучшему футболисту Европы. С 1995 года претендовать на «Золотой мяч» смогли футболисты со всего мира, выступающие за европейские клубы, в 2007 году были сняты и эти ограничения. С 2010-го по 2015-й год премия была объединена с наградой «Игрок года ФИФА».
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