Криштиану Роналду получил пятый «Золотой мяч»
Футболист мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду в пятый раз получил премию «Золотой мяч» — как лучший игрок года по версии журнала France Football.
Cristiano Ronaldo Ballon d’Or @francefootball 2017 ! #BallondOr pic.twitter.com/XbPS7anVRL— France Football (@francefootball) December 7, 2017
Кроме Роналду «Золотой мяч» пять раз получал только аргентинец Лионель Месси, игрок «Барселоны». С 2008 года премию получают только эти два футболиста.
#UPDATE Portuguese star Cristiano Ronaldo won a record-equalling fifth Ballon d'Or award https://t.co/iNRBWCAJMm pic.twitter.com/RXMmpoWKA9— AFP news agency (@AFP) December 7, 2017
Премия «Золотой мяч» была учреждена в 1956 году журналом France Football как награда лучшему футболисту Европы. С 1995 года претендовать на «Золотой мяч» смогли футболисты со всего мира, выступающие за европейские клубы, в 2007 году были сняты и эти ограничения. С 2010-го по 2015-й год премия была объединена с наградой «Игрок года ФИФА».