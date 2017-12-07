Криштиану Роналду получил пятый «Золотой мяч»

Футболист мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду в пятый раз получил премию «Золотой мяч» — как лучший игрок года по версии журнала France Football.

Кроме Роналду «Золотой мяч» пять раз получал только аргентинец Лионель Месси, игрок «Барселоны». С 2008 года премию получают только эти два футболиста.