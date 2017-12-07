Комиссия Госдумы отказалась лишать мандата самого богатого депутата

Комиссия Госдумы по контролю за доходами не будет лишать мандата депутата от «Единой России» Андрея Палкина. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники комиссии и близкие к руководству фракции.

Палкина, задекларировавшего самый большой среди депутатов доход, подозревают в том, что он направляет официальные запросы «в личных интересах», что является нарушением закона.

По данным источников издания, на заседании комиссии, назначенном на 8 декабря, будет принято решение не лишать Палкина мандата. Однако, сообщили РБК два источника в «Единой России», к депутату «есть вопросы».

«С ним был разговор, и ему сделан был выговор. Недопустимо злоупотреблять своими депутатскими полномочиями», — сказал один из собеседников издания.