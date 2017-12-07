Директор интерната ограничилась беседой с заместителем, которого заподозрили в насилии над детьми. Ее обвиняют в халатности

В Курской области СК возбудил уголовное дело против директора интерната, которая, узнав о сексуальном насилии в отношении 10-летней воспитанницы со стороны своего заместителя, не предприняла необходимых действий и «ограничилась устной беседой».

Как сообщает СК, о преступлении директору стало известно от одного из воспитателей. По версии следователей, руководитель интерната не стала обращаться в полицию или органы опеки, а лишь поговорила с мужчиной, который факт случившегося отрицал.

Женщина обвиняется по статье «халатность» (часть 1 статьи 293 УК РФ). В результате ее действий, считают в СК, ее заместитель совершил такое же преступление в отношении другого ребенка.

На время расследования она отстранена от работы.

Речь идет о школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья № 3. 47-летний замдиректора этого учреждения, как сообщал СК в ноябре, обвиняется в преступлениях против половой неприкосновенности воспитанниц — двух девочек, 10 и 13 лет. По версии следователей, он воспользовался тем, что девочки находились «в беспомощном состоянии ввиду подросткового возраста, его физического превосходства и наличия у них психических отклонений».