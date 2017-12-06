За три года государство потеряло на госзакупках почти 600 миллиардов рублей

Авторы исследования отмечают, что в первом полугодии 2017-го благодаря увеличению доли торгов в форме электронных аукционов потери от неэффективных закупок снизились почти на треть (со 180 миллиардов до 120 миллиардов рублей).

Потерями авторы исследования «Национальный рейтинг прозрачности закупок» считают упущенную выгоду, которую государство могло бы получить, если бы закупки прошли в более конкурентной среде. Для подсчетов они брали все закупки с одним участником (либо те, где были отклонены заявки всех участников, кроме одного) и сравнивали со снижением цены на закупках с конкуренцией.