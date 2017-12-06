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За три года государство потеряло на госзакупках почти 600 миллиардов рублей

Ведомости
07:08, 6 декабря 2017
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Потери государства из-за неэффективных закупок составили за три года 557 миллиардов рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные исследования «Национальный рейтинг прозрачности закупок».

Речь идет о сумме, сопоставимой с расходами федерального бюджета на образование и здравоохранение, отмечает издание.

Авторы исследования отмечают, что в первом полугодии 2017-го благодаря увеличению доли торгов в форме электронных аукционов потери от неэффективных закупок снизились почти на треть (со 180 миллиардов до 120 миллиардов рублей).

Самые прозрачные закупки, согласно рейтингу, у Роспечати, фельдъегерской службы, Роскомнадзора и Минобороны, их авторы исследования считают «гарантированно прозрачными». В антитопе — Росавтодор, Росрыболовство и Роснедра. 

Ведомости
Потерями авторы исследования «Национальный рейтинг прозрачности закупок» считают упущенную выгоду, которую государство могло бы получить, если бы закупки прошли в более конкурентной среде. Для подсчетов они брали все закупки с одним участником (либо те, где были отклонены заявки всех участников, кроме одного) и сравнивали со снижением цены на закупках с конкуренцией.
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