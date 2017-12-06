За три года государство потеряло на госзакупках почти 600 миллиардов рублей
Потери государства из-за неэффективных закупок составили за три года 557 миллиардов рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные исследования «Национальный рейтинг прозрачности закупок».
Речь идет о сумме, сопоставимой с расходами федерального бюджета на образование и здравоохранение, отмечает издание.
Авторы исследования отмечают, что в первом полугодии 2017-го благодаря увеличению доли торгов в форме электронных аукционов потери от неэффективных закупок снизились почти на треть (со 180 миллиардов до 120 миллиардов рублей).
Самые прозрачные закупки, согласно рейтингу, у Роспечати, фельдъегерской службы, Роскомнадзора и Минобороны, их авторы исследования считают «гарантированно прозрачными». В антитопе — Росавтодор, Росрыболовство и Роснедра.