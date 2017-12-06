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Умер пострадавший при аварии на теплотрассе на востоке Москвы

Интерфакс
12:46, 6 декабря 2017
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Умер один из пострадавших в результате аварии на теплотрассе, произошедшей в московском районе Гольяново в конце ноября. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в медицинских кругах.

«Находившийся в крайне тяжелом состоянии пациент скончался в больнице сегодня в 14:20», — сказал собеседник агентства.

Авария на теплотрассе в Москве
Meduza
Авария на теплотрассе на востоке Москвы произошла вечером 29 ноября. Прорвало трубу диаметром 800 мм, обеспечивающую отопление. Кипяток подтопил проезжую часть.
Пострадали, как сообщалось, восемь человек. Вице-мэр Москвы Петр Бирюков говорил, что некоторые получили травмы «по собственной неосторожности», «перебегая улицы». 
Из-за аварии в нескольких сотнях домов, в которых проживают около 600 тысяч человек, была снижена температура в системе отопления. Жители жаловались на отсутствие горячей воды и холод в квартирах.
По факту аварии в Гольяново Следственный комитет РФ начал проверку, результаты которой пока не объявлены.
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