Умер пострадавший при аварии на теплотрассе на востоке Москвы

Умер один из пострадавших в результате аварии на теплотрассе, произошедшей в московском районе Гольяново в конце ноября. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в медицинских кругах.

«Находившийся в крайне тяжелом состоянии пациент скончался в больнице сегодня в 14:20», — сказал собеседник агентства.