Давайте мы вас переселим в город мечты? Партнерская игра

Следствие отказалось приобщить к делу Дмитрия Богатова результаты проверки на детекторе лжи

Интерфакс
20:08, 6 декабря 2017
Надежный источник

Следствие по делу математика Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к терроризму и организации массовых беспорядков, отказалось приобщать к материалам дела результаты проверки на полиграфе («детекторе лжи»). Об этом «Интерфаксу» сообщил его адвокат Саркис Дарбинян.

«Следователь считает, что специалисты, которые ее проводили, не обладают достаточной квалификацией и компетенцией», — заявил он. «Коммерсант» ранее писал, что в проведении теста участвовали известные полиграфологи Олег Барышев и Андрей Молчанов, которые оба в прошлом служили в МВД.

Защита будет обжаловать решение следствия, заявил юрист.

Дмитрий Богатов прошел тест на полиграфе в конце октября. Саркис Дарбенян говорил, что в ходе исследования было подтверждено, что Богатов «не врет и не имеет никакого отношения к тому, в чем его обвиняют».

В середине ноября источник ТАСС говорил, что в связи с результатами теста на полиграфе Богатов может быть переведен в статус свидетеля. Этого не произошло.

Математик Дмитрий Богатов был задержан в апреле 2017 года — его заподозрили в том, что он под псевдонимом и через анонимайзеры призывал устроить массовые беспорядки на акции протеста 2 апреля в Москве. Когда суд отказался его арестовать, в дело добавили призывы к терроризму, после чего Богатова все-таки заключили под стражу.
Богатов говорит, что не имеет отношения к этим записям и в момент их публикации не был дома. По его словам, записи через его IP-адрес мог опубликовать кто угодно, так как он был оператором выходного узла анонимной сети Tor.
В защиту Богатова началась общественная кампания, в рамках которой, в частности, в администрацию президента передали письмо полутора тысяч преподавателей и студентов МГУ. Правозащитная организация «Мемориал» признала Богатова политзаключенным.
В июле Дмитрия Богатова перевели из СИЗО под домашний арест.

О деле Дмитрия Богатова

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме