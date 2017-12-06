Следствие отказалось приобщить к делу Дмитрия Богатова результаты проверки на детекторе лжи

Следствие по делу математика Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к терроризму и организации массовых беспорядков, отказалось приобщать к материалам дела результаты проверки на полиграфе («детекторе лжи»). Об этом «Интерфаксу» сообщил его адвокат Саркис Дарбинян.

«Следователь считает, что специалисты, которые ее проводили, не обладают достаточной квалификацией и компетенцией», — заявил он. «Коммерсант» ранее писал, что в проведении теста участвовали известные полиграфологи Олег Барышев и Андрей Молчанов, которые оба в прошлом служили в МВД.

Защита будет обжаловать решение следствия, заявил юрист.

Дмитрий Богатов прошел тест на полиграфе в конце октября. Саркис Дарбенян говорил, что в ходе исследования было подтверждено, что Богатов «не врет и не имеет никакого отношения к тому, в чем его обвиняют».

В середине ноября источник ТАСС говорил, что в связи с результатами теста на полиграфе Богатов может быть переведен в статус свидетеля. Этого не произошло.