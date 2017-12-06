Родственники заключенных сообщили о бунте в колонии строгого режима в Мурманской области. ФСИН это отрицает

В Мурманской области в исправительной колонии № 18 строгого режима начался бунт. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на родственников заключенных.

Происходящее, по данным газеты, было спровоцировано обыском в колонии. «По версии заключенных, сотрудники забирали их личные вещи, в ответ люди стали выбрасывать вещи из окон, поджигать », — пишет «Новая газета».

Собеседники газеты заявили, что несколько человек перерезали себе вены; их состояние неизвестно. По словам родственников осужденных, «в лагере жгут всё».

О бунте также сообщает местный телеканал «ТВ-21» со ссылкой на самих заключенных. Они рассказали, что проверяющие забирали у заключенных продукты и чай, а у одного забрали спортивный костюм. Один из собеседников заявил, что были «нанесены ножевые ранения» (кому — не уточняется).

На сайте регионального управления ФСИН сообщается, что информация о «якобы вспыхнувшем бунте осужденных <…> не соответствует действительности». По заявлению ведомства, в ходе обыска у осужденных нашли запрещенные вещи, и тогда несколько заключенных «развели костер в локальном участке и пытались сжечь эти предметы». Во ФСИН утверждают, что эти действия были пресечены без применения силы и спецсредств.

При этом «Новая газета» пишет, что в управлении ФСИН подтвердили факт беспорядков, но заявили, что их масштаб преувеличен.