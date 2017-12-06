Прокуратура нашла нарушения в спортивной школе, где гимнасток заставили мыть туалет
Прокуратура Санкт-Петербурга нашла нарушения в работе детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 Фрунзенского района, где учениц заставляли мыть туалет.
Проверка, проведенная в школе, сообщила городская прокуратура, выявила нарушения федерального законодательства об образовании, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
Законодательство, напомнила прокуратура, в частности, запрещает привлекать несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой.
Даже при наличии добровольного согласия на труд привлекать детей к мытью туалетов, окон, подъему тяжелых предметов — недопустимо, подчеркнула прокуратура.
По результатам проверки прокуратура потребовала от руководства спортивной школы принять конкретные меры «по устранению нарушений закона, причин и условий им способствующих», а также привлечь виновных к ответственности.
Факты, вскрытые в ходе проверки, свидетельствуют о грубом нарушении действующего законодательства Российской Федерации при организации учебно-воспитательного процесса в школе.