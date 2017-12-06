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Правительство запретило госкомпаниям класть полученные субсидии на депозит

РБК
05:58, 6 декабря 2017
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Российское правительство выпустило постановление, которое запрещает госкомпаниям после получения субсидий из бюджета класть эти деньги на депозит. Документ опубликован на портале правовой информации.

С 1 января 2018 года госкомпании не смогут размещать полученные из бюджета деньги на вкладах и «в иных финансовых инструментах». Валюту на них можно будет покупать только для поставок высокотехнологичного импортного оборудования. Также вводится запрет на перевод этих средств в уставные капиталы других компаний.

Аналогичные ограничения введены для юридических лиц, которые полностью принадлежат государству.

В 2015 году Общероссийский народный фронт пожаловался президенту Владимиру Путину, что средства, выделенные из бюджета на развитие особых экономических зон, «прокручиваются в банках на депозитных счетах».
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