Правительство запретило госкомпаниям класть полученные субсидии на депозит
Российское правительство выпустило постановление, которое запрещает госкомпаниям после получения субсидий из бюджета класть эти деньги на депозит. Документ опубликован на портале правовой информации.
С 1 января 2018 года госкомпании не смогут размещать полученные из бюджета деньги на вкладах и «в иных финансовых инструментах». Валюту на них можно будет покупать только для поставок высокотехнологичного импортного оборудования. Также вводится запрет на перевод этих средств в уставные капиталы других компаний.
Аналогичные ограничения введены для юридических лиц, которые полностью принадлежат государству.
В 2015 году Общероссийский народный фронт пожаловался президенту Владимиру Путину, что средства, выделенные из бюджета на развитие особых экономических зон, «прокручиваются в банках на депозитных счетах».