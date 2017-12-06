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Москалькова заявила, что Европейский комитет против пыток не нашел подтверждений массовых убийств в Чечне

Интерфакс
17:08, 6 декабря 2017
Надежный источник

Делегация Европейского комитета против пыток побывала в Чечне и не нашла подтверждений, что там совершались внесудебные казни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

По словам Москалькой, члены делегации побывали в тех отделениях полиции Чечни, где, по версии СМИ, незаконно удерживали людей. «Они не нашли подтверждений внесудебных расправ», — сказала она.

5 декабря «Новая газета» сообщила, что члены Европейского комитета против пыток во время визита в Чечню изучали документы, брали интервью у местных жителей и проверяли информацию «о содержании разных категорий узников в секретных тюрьмах Чечни». По данным издания, в мандат делегации входило посещение всех мест лишения свободы, «как законных, так и незаконных».

В апреле «Новая газета» написала о массовых преследованиях в Чечне геев, в ходе которых были убиты несколько человек. Кроме того, в июле газета сообщила, что в январе 2017 года в Грозном могли быть убиты по меньшей мере 27 человек, задержанные в рамках спецоперации после убийства полицейского. Чеченские власти назвали все эти данные ложью.
После публикаций «Новой газеты» омбудсмен Татьяна Москалькова посетила Чечню. Она, сообщила, что в республике возбудили уголовные дела об исчезновении 18 человек из списка «Новой газеты» (всего в нем был 31 человек). Среди остальных фигурантов списка, по данным Москальковой, двое умерли своей смертью, трое погибли при боестолкновении, еще трое оказались живы.
«Мемориал» сообщал, что на встречу с омбудсменом под видом двоих пропавших людей привели их братьев.

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