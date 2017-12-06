Москалькова заявила, что Европейский комитет против пыток не нашел подтверждений массовых убийств в Чечне

Делегация Европейского комитета против пыток побывала в Чечне и не нашла подтверждений, что там совершались внесудебные казни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

По словам Москалькой, члены делегации побывали в тех отделениях полиции Чечни, где, по версии СМИ, незаконно удерживали людей. «Они не нашли подтверждений внесудебных расправ», — сказала она.

5 декабря «Новая газета» сообщила, что члены Европейского комитета против пыток во время визита в Чечню изучали документы, брали интервью у местных жителей и проверяли информацию «о содержании разных категорий узников в секретных тюрьмах Чечни». По данным издания, в мандат делегации входило посещение всех мест лишения свободы, «как законных, так и незаконных».