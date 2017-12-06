Гендиректор «КрасАвиа» задержан по подозрению во взятке

Генеральный директор авиакомпании «КрасАвиа» задержан по подозрению в получении взятки в четыре миллиона рублей, сообщило Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК.

По версии следствия, подозреваемый через посредника получил от директора одной из коммерческих организаций, осуществившей поставку специальной техники для нужд авиакомпании, взятку в размере 10% от суммы договора поставки, что составило 3 миллиона 950 тысяч рублей.

За взятку, сообщило региональное следственное управление на транспорте, гендиректор «КрасАвиа» обещал лоббирование интересы этой коммерческой организации при заключении договоров с авиакомпанией в будущем.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В сообщении Западно-Сибирского следственного управления на транспорте имя задержанного не уточняется. На сайте «КрасАвиа» сообщается, что пост гендиректора авиакомпании с июня 2016 года занимает Валерий Мордань.