Чеченский омбудсмен потребовал заблокировать «деструктивные ресурсы» «Кавказский узел» и «Кавказ.Реалии»
Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев заявил, что считает необходимым заблокировать «деструктивные информационные ресурсы» «Кавказский узел» и «Кавказ.Реалии».
Обмудсмен объяснил это «информационно-психологической войной», в ходе которой СМИ якобы пытаются создать образ «тоталитарной» Чечни, «в которой отсутствует или подавляется гражданское общество, свобода слова, а население подвергается массовым репрессиям».
Тема нарушения прав человека, отмечает Нухажиев, является «основным акцентом в тактике информационно-психологического воздействия».
Уполномоченный по правам человека намерен обратиться в прокуратуру Чечни и Роскомнадзор с просьбой «инициировать закрытие деструктивных информационных ресурсов», сообщается на его официальном сайте.
Сайт «Кавказ.Реалии» уточнил у Нухажиева, почему он считает сообщения о нарушениях прав человека в Чечне недостоверными. Омбудсмен ответил: «Почему вы сообщаете что-то от имени неизвестных лиц? Почему эти люди не обращаются в прокуратуру? Или вы сами не передаете имеющиеся материалы в правоохранительные органы?» «Кавказский узел» заявление Нухажиева пока не прокомментировал.
— Наблюдается усиление негативного потока информации, направленной на дискредитацию общественно-политической системы в Чеченской Республике, лишение субъекта доверия инвесторов, подрыв авторитета и имиджа, также и провоцирование социальной напряженности среди населения. И с этим что-то надо делать, — сказал Нурди Нухажиев.