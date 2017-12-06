Чеченский омбудсмен потребовал заблокировать «деструктивные ресурсы» «Кавказский узел» и «Кавказ.Реалии»

Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев заявил, что считает необходимым заблокировать «деструктивные информационные ресурсы» «Кавказский узел» и «Кавказ.Реалии».

Обмудсмен объяснил это «информационно-психологической войной», в ходе которой СМИ якобы пытаются создать образ «тоталитарной» Чечни, «в которой отсутствует или подавляется гражданское общество, свобода слова, а население подвергается массовым репрессиям».

Тема нарушения прав человека, отмечает Нухажиев, является «основным акцентом в тактике информационно-психологического воздействия».

Уполномоченный по правам человека намерен обратиться в прокуратуру Чечни и Роскомнадзор с просьбой «инициировать закрытие деструктивных информационных ресурсов», сообщается на его официальном сайте.

Сайт «Кавказ.Реалии» уточнил у Нухажиева, почему он считает сообщения о нарушениях прав человека в Чечне недостоверными. Омбудсмен ответил: «Почему вы сообщаете что-то от имени неизвестных лиц? Почему эти люди не обращаются в прокуратуру? Или вы сами не передаете имеющиеся материалы в правоохранительные органы?» «Кавказский узел» заявление Нухажиева пока не прокомментировал.