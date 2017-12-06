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«Аэрофлот» пообещал компенсации пассажирам шести задержанных рейсов. Всего задержали несколько десятков вылетов

Аэрофлот
16:37, 6 декабря 2017
Надежный источник

Авиакомпания «Аэрофлот» заявила, что выплатит компенсации пассажирам шести рейсов, вылет которых 1 декабря из аэропорта Шереметьево задержался более чем на четыре часа.

Речь идет о рейсах из Москвы во Владивосток, Амстердам, Берлин, Прагу, Гонконг и Пхукет. Пассажиры эконом-класса получат пять тысяч рублей или 10 тысяч «премиальных миль» (используются клиентами «Аэрофлота» для покупки билетов), бизнес-класса — 10 тысяч рублей или 20 тысяч миль.

В пресс-службе «Аэрофлота» подчеркивают, что решили выплатить компенсации несмотря на то, что задержки произошли не по вине авиакомпании. «Цель данной меры — поддержание репутации премиального авиаперевозчика, который всемерно заботится о своих клиентах и дорожит их лояльностью», — заявили в компании.

В том же сообщении сказано, что всего 1-2 декабря вылет примерно 40 рейсов был задержан на два и более часа. Про какие-либо компенсации пассажирам этих рейсов с авиакомпании не сообщили.

«Подобные ситуации не редкость в мировой авиатранспортной отрасли. В них попадают даже перевозчики с высшим международным рейтингом», — заявили в «Аэрофлоте».

В начале декабря в московских аэропортах из-за сильного снегопада были задержаны и отменены десятки рейсов. В частности, 2 декабря «Аэрофлот» сообщил об отмене 20 рейсов из Шереметьево и переносе 58 рейсов. Еще 60 рейсов отменили 4 декабря.
В «Аэрофлоте» заявили, что задержанные 1-2 декабря рейсы были готовы к взлету, однако аэропорт не давал разрешения на запуск двигателей. «Аэропорт, в свою очередь, зависел от загруженности воздушного движения и разрешений от Госкорпорации по организации воздушного движения, которая не давала аэропорту точное время отмены ограничений по взлет-посадкам», — заявили в компании.
Билеты «Аэрофлота» во Владивосток эконом-классом стоят около 13 тысяч рублей, бизнес-классом — около 77 тысяч. В Пхукет рейсом «Аэрофлота» можно слетать соответственно за 27 и 160 тысяч рублей, в Прагу — за девять и 44 тысячи рублей.

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