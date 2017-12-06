«Аэрофлот» пообещал компенсации пассажирам шести задержанных рейсов. Всего задержали несколько десятков вылетов

Авиакомпания «Аэрофлот» заявила, что выплатит компенсации пассажирам шести рейсов, вылет которых 1 декабря из аэропорта Шереметьево задержался более чем на четыре часа.

Речь идет о рейсах из Москвы во Владивосток, Амстердам, Берлин, Прагу, Гонконг и Пхукет. Пассажиры эконом-класса получат пять тысяч рублей или 10 тысяч «премиальных миль» (используются клиентами «Аэрофлота» для покупки билетов), бизнес-класса — 10 тысяч рублей или 20 тысяч миль.

В пресс-службе «Аэрофлота» подчеркивают, что решили выплатить компенсации несмотря на то, что задержки произошли не по вине авиакомпании. «Цель данной меры — поддержание репутации премиального авиаперевозчика, который всемерно заботится о своих клиентах и дорожит их лояльностью», — заявили в компании.

В том же сообщении сказано, что всего 1-2 декабря вылет примерно 40 рейсов был задержан на два и более часа. Про какие-либо компенсации пассажирам этих рейсов с авиакомпании не сообщили.

«Подобные ситуации не редкость в мировой авиатранспортной отрасли. В них попадают даже перевозчики с высшим международным рейтингом», — заявили в «Аэрофлоте».