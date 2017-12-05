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В колонии в Пермском крае произошел пожар

Интерфакс
17:12, 5 декабря 2017
Требует подтверждения
Обновление. Первоначально сообщалось, что пожар произошел в ИК-2 «Белый лебедь», но позже оказалось, что это была ИК-1. Обе колонии расположены на одной территории, заявили во ФСИН.

В Пермском крае на территории исправительной колонии № 1 5 декабря произошел пожар. Информации о пострадавших нет.

По имеющимся данным, горит кровля административного здания, площадь пожара — 1,8 тысячи квадратных метров. По неподтвержденным данным, людей в здании нет. Корпус, в котором находятся заключенные, расположен рядом с горящим зданием.

«Угрозы заключенным нет, эвакуация не требуется», — сказал источник «Интерфакса».

Позже пожар был локализован. На место выехала спецкомиссия Федеральной службы исполнения наказаний.

Колония «Белый лебедь» существует с 1938 года. Сейчас там отбывают наказание люди, осужденные за особо тяжкие преступления.
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