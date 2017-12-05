Старейший конгрессмен объявил об отставке после обвинений в домогательствах. Он заседал в Палате представителей 52 года
Член Палаты представителей Конгресса США от штата Мичиган, демократ Джон Коньерс объявил, что уходит в отставку. Он добавил, что поддержит своего сына на следующих выборах в Палату представителей в 2018 году, сообщает CBS.
Внучатный племянник Джона Коньерса, 29-летний член сената Мичигана Иэн Коньерс заявил, что Коньерс-старший уходит в отставку по медицинским показаниям. «Врач сказал, что напряжение еще одной избирательной кампании будет слишком тяжело для него», — заявил Иэн Коньерс The New York Times.
88-летний Джон Коньерс — старейший член Палаты представителей Конгресса США. Он представляет штат Мичиган в нижней палате Конгресса с 1965 года.
В конце ноября Коньерс оставил пост заместителя председателя юридического комитета Палаты представителей. Это произошло вскоре после того, как несколько женщин, ранее работавших в его аппарате, обвинили в конгрессмена сексуальных домогательствах.
Джон Коньерс отрицает все обвинения в домогательствах. При этом он признал, что заплатил одной из обвинявших его женщин 27 тысяч долларов. По словам Коньерса, он сделал это, чтобы избежать судебного разбирательства.