Старейший конгрессмен объявил об отставке после обвинений в домогательствах. Он заседал в Палате представителей 52 года

Член Палаты представителей Конгресса США от штата Мичиган, демократ Джон Коньерс объявил, что уходит в отставку. Он добавил, что поддержит своего сына на следующих выборах в Палату представителей в 2018 году, сообщает CBS.

Внучатный племянник Джона Коньерса, 29-летний член сената Мичигана Иэн Коньерс заявил, что Коньерс-старший уходит в отставку по медицинским показаниям. «Врач сказал, что напряжение еще одной избирательной кампании будет слишком тяжело для него», — заявил Иэн Коньерс The New York Times.