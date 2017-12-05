Россельхознадзор обвинил PepsiCo в хакерской атаке

«Россельхознадзор считает необходимым проинформировать о данном факте правоохранительные органы, что будет сделано в ближайшее время», — сказала она.

Россельхознадзор объявил, что PepsiCo могла получить доступ к внутреннему служебному документу, который продемонстрировал на совещании один из руководителей компании, в результате хакерской атаки. Об этом объявила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

Россельхознадзор 4 декабря объявил , что компания PepsiCo использует незаконные методы получения информации государственных органов. Поводом для такого заявления стал документ с грифом «для служебного пользования», который вице-президент компании PepsiCo по корпоративным отношениям в России, Украине, СНГ и странах Центральной Европы Сергей Глушков продемонстрировал на одном из совещаний в Россельхознадзоре.

Россельхознадзор потребовал от PepsiCo объяснить, как к ним попал документ. Внутренняя проверка, заявили в ведомстве, показала, что документ «не направлялся во внешнее информационное поле».

В документе, как пояснили в Россельхознадзоре, содержалась информация о проведении лабораторного мониторинга молокоперерабатывающих компаний. Получив доступ к такой информации, считают в ведомстве, в PepsiCo могли приготовиться к проверке и, таким образом, получить конкурентное преимущество.

Глушков, в свою очередь, заявил, что не демонстрировал в Россельхознадзоре никаких документов для служебного пользования и не получал от Россельхознадзора никаких запросов по этому поводу.