Россельхознадзор обвинил PepsiCo в хакерской атаке
Россельхознадзор объявил, что PepsiCo могла получить доступ к внутреннему служебному документу, который продемонстрировал на совещании один из руководителей компании, в результате хакерской атаки. Об этом объявила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
«Россельхознадзор считает необходимым проинформировать о данном факте правоохранительные органы, что будет сделано в ближайшее время», — сказала она.
Россельхознадзор 4 декабря объявил, что компания PepsiCo использует незаконные методы получения информации государственных органов. Поводом для такого заявления стал документ с грифом «для служебного пользования», который вице-президент компании PepsiCo по корпоративным отношениям в России, Украине, СНГ и странах Центральной Европы Сергей Глушков продемонстрировал на одном из совещаний в Россельхознадзоре.
Россельхознадзор потребовал от PepsiCo объяснить, как к ним попал документ. Внутренняя проверка, заявили в ведомстве, показала, что документ «не направлялся во внешнее информационное поле».
В документе, как пояснили в Россельхознадзоре, содержалась информация о проведении лабораторного мониторинга молокоперерабатывающих компаний. Получив доступ к такой информации, считают в ведомстве, в PepsiCo могли приготовиться к проверке и, таким образом, получить конкурентное преимущество.
Глушков, в свою очередь, заявил, что не демонстрировал в Россельхознадзоре никаких документов для служебного пользования и не получал от Россельхознадзора никаких запросов по этому поводу.
Компания PepsiCo в России занимается, в числе прочего, производством молочной продукции. В частности, под брендами «Домик в деревне», «Веселый молочник» и «Чудо». На сайте компании сообщается, что она один из крупнейших в России переработчиков сырого молока.