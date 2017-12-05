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Reuters узнало о планах бизнесменов вернуть активы в Россию из-за угрозы санкций

Reuters
12:53, 5 декабря 2017
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Российские бизнесмены рассматривают возможность возвращения активов в страну из-за угрозы новых санкций со стороны США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько анонимных источников.

В частности, по словам собеседников агентства, предлагается выпустить облигации государственного валютного займа, которые обеспечили бы их держателям анонимность и более высокий, чем банковские депозиты, доход.

Внутренние валютные облигации, сообщил Reuters высокопоставленный источник, могут понадобиться в случае распространения санкций на суверенный долг РФ.

В то же время собеседник агентства в Минфине заявил, что никаких специальных инструментов не требуется, а при желании вложиться в суверенные бумаги, это можно сделать через российский депозитарий, купив еврооблигации.

Источник в госбанке, в свою очередь, сообщил агентству, что идея выпуска специальных ценных бумаг «витает, но решения по ней нет».

«Года три назад, в рамках темы „деофшоризация“ поступали предложения по выпуску валютных облигаций для стимулирования репатриации капиталов. Тогда дополнительным аргументом была высокая волатильность курса рубля, девальвация и негативные прогнозы по курсу. Сейчас таким дополнительным аргументом могут быть и санкции», — сказал высокопоставленный источник, имеющий связи в бизнес-кругах и Кремле.

Reuters
Президент США Дональд Трамп в августе подписал законопроект, позволяющий ввести дополнительные санкции в отношении России.
Какие именно будут введены санкции и на кого они будут распространяться, власти США определят в начале 2018 года.
Законопроект, подписанный Трампом, позволяет, в числе прочего, запретить американским гражданам и компаниям владеть российскими гособлигациями.

Новые санкции США в отношении России

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