Reuters узнало о планах бизнесменов вернуть активы в Россию из-за угрозы санкций

Российские бизнесмены рассматривают возможность возвращения активов в страну из-за угрозы новых санкций со стороны США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько анонимных источников.

В частности, по словам собеседников агентства, предлагается выпустить облигации государственного валютного займа, которые обеспечили бы их держателям анонимность и более высокий, чем банковские депозиты, доход.

Внутренние валютные облигации, сообщил Reuters высокопоставленный источник, могут понадобиться в случае распространения санкций на суверенный долг РФ.

В то же время собеседник агентства в Минфине заявил, что никаких специальных инструментов не требуется, а при желании вложиться в суверенные бумаги, это можно сделать через российский депозитарий, купив еврооблигации.

Источник в госбанке, в свою очередь, сообщил агентству, что идея выпуска специальных ценных бумаг «витает, но решения по ней нет».