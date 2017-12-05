Reuters узнало о планах бизнесменов вернуть активы в Россию из-за угрозы санкций
Российские бизнесмены рассматривают возможность возвращения активов в страну из-за угрозы новых санкций со стороны США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько анонимных источников.
В частности, по словам собеседников агентства, предлагается выпустить облигации государственного валютного займа, которые обеспечили бы их держателям анонимность и более высокий, чем банковские депозиты, доход.
Внутренние валютные облигации, сообщил Reuters высокопоставленный источник, могут понадобиться в случае распространения санкций на суверенный долг РФ.
В то же время собеседник агентства в Минфине заявил, что никаких специальных инструментов не требуется, а при желании вложиться в суверенные бумаги, это можно сделать через российский депозитарий, купив еврооблигации.
Источник в госбанке, в свою очередь, сообщил агентству, что идея выпуска специальных ценных бумаг «витает, но решения по ней нет».
«Года три назад, в рамках темы „деофшоризация“ поступали предложения по выпуску валютных облигаций для стимулирования репатриации капиталов. Тогда дополнительным аргументом была высокая волатильность курса рубля, девальвация и негативные прогнозы по курсу. Сейчас таким дополнительным аргументом могут быть и санкции», — сказал высокопоставленный источник, имеющий связи в бизнес-кругах и Кремле.