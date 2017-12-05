Минфин объявил о рекордной за год закупке валюты. Эксперты предупредили о возможном снижении курса рубля

Министерство финансов объявило о планах закупить в декабре на рынке валюту на общую сумму в 203,9 миллиарда рублей. Речь, как уточняет РБК, идет о крупнейшем объеме закупки валюты почти за год.

«Операции будут проводиться в период с 7 по 28 декабря», — сообщил Минфин. В день планируется закупать валюту на 12,7 миллиарда рублей.

Решение о закупке валюты, пояснило министерство финансов, принято из-за того, что нефтегазовые бюджета оказались выше прогноза.

Аналитики Райффайзенбанка, сообщает РБК, предупреждают, что возросшие покупки валюты Минфина и пик выплат по внешнему долгу в декабре могут способствовать ослаблению рубля. В течение декабря, считают они, курс доллара может достичь 60 рублей.

По состоянию на 14:30 мск доллар на Московской бирже торгуется по 58,64 рубля, на 16 копеек ниже уровня закрытия предыдущей сессии.